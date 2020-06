La polèmica va marcar el darrer partit del Girona ara fa tres mesos

Poc s'ho podien pensar els 7.914 espectadors que van acostar-se a Montilivi per veure el partit contra l'Albacete (1-1), que seria l'últim que veurien en directe a l'estadi aquesta temporada. L'ombra de la Covid-19 ja sobrevolava l'ambient però ben pocs s'ho prenien gaire seriosament. La Lliga anunciava poc després que el següent partit a Las Palmas seria a porta tancada però ningú es plantejava que la pandèmia fos tant greu i provoqués que es decretés l'estat d'alarma. D'aquell partit contra l'Albacete se'n van complir diumenge tres mesos justos. Va ser un dia de ràbia i frustració en veure com els manxecs treien petroli d'una errada d'Alcalá i empataven en l'única mitja arribada a la porteria de Riesgo. De res va servir el gran gol de Brandon Thomas ni els intents d'Stuani i companyia per desequilibrar la balança. També van ser estèrils les protestes blanc-i-vermelles per dos possibles penals per mans d'Acuña i Caballo en el temps afegit. La decepció va fer que Samu Sáiz veiés la cinquena groga per queixar-se i Brian Oliván fos expulsat amb el partit acabat per recriminar l'actuació a l'àrbitre. Cap dels dos podrà jugar a Las Palmas i de fet, el lateral cedit pel Cadis tampoc podrà fer-ho contra el Racing perquè va ser sancionat amb dos partits.

Aquell empat contra l'Albacete va allunyar encara més el Girona de l'ascens directe perquè el Saragossa va superar el Màlaga (0-1) i va ampliar l'avantatge sobre els gironins de 6 a 8 punts. Per si no n'hi hagués hagut prou, la jornada va ser encara més nefasta pels de Martí que van veure com, Almeria, Osca i Elx també guanyaven i aprofitaven l'ensopegada. Els andalusos van golejar el Deportivo (4-0) i els aragonesos van superar el Fuenlabrada (2-0) per distanciar-se a tres punts d'avantatge mentre que l'Elx es va acostar a només un gràcies al triomf a Vallecas (2-3). I això que el divendres, el Cadis no havia passat de l'empat al camp del Lugo (1-1). Una vegada més però, el Girona va fallar i va perdre l'oportunitat d'acostar-se al tren capdavanter.