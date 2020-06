«M'havia guanyat el dret a seguir, però el director esportiu no em vol»

L'actual Bàsquet Girona té el seu origen en el CEB Marc Gasol, fundat el 2014 com a escola de bàsquet base. L'estiu del 2016 adoptava el nom de la ciutat (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) i, des de la temporada 2017/18, únicament ja s'hi ha mantingut la monomclatura Girona, coincidint amb la creació d'un equip sènior. Totes aquestes etapes les ha viscut en primera persona Àlex Formento, fins ara entrenador del primer equip (l'ha ascendit a LEB Or en una temporada atípica resolta als despatxos), i que abans, com a mà dreta de Gasol, havia sigut vicepresident i director esportiu. El club té sis anys «però jo l'he viscut des d'en fa set, quan tot just era una idea al cap i al cor d'en Marc», deia ahir Formento en l'emotiu acte del seu comiat. Dissabte saltava la sorpresa: club i entrenador havien arribat a un acord per separar els seus camins. Ahir el tècnic va donar alguns detalls dels motius de la ruptura: el nou director esportiu, Jordi Plà, no el volia perquè busca un altre perfil a la banqueta. L'escollit és l'esbaxe Carles Marco, fins ara al Palència.

Àlex Formento ha sigut el preparador del Girona el darrer any i mig, des que va rellevar el destituït Quim Costa, i ho ha combinat amb la direcció esportiva. Pel desgast que comportaven aquests dos càrrecs, amb el club es va determinar que es tornarien a dividir les funcions. Així fa uns dies arribava Jordi Plà, i res feia pensar que Formento perillava com a entrenador. Uns dies més tard, el fins ara tècnic ha marxat. «El nou responsable em va dir que volia un altre perfil d'entrenador. Jo tenia contracte però amb 10 minuts de conversa amb el president ens vam posar d'acord per l'extraodinària generositat i reconeixement per la feina feta d'en Marc», va detallar ahir. Formento no va amagar que «sento que podia portar l'equip a assolir nous reptes esportius, però no es cap retret, això és casa meva. Si el nou professional no em vol ho he d'acceptar i he de marxar». «M'havia guanyat el dret a seguir però si el millor pel club és que me'n vagi, ho faig sense fer soroll, de la mateixa manera com vaig arribar, agraït i sense retrets».

Tot i ser un home de la casa, no va plantejar-se la possibilitat que seguís en un altre càrrec. De fet, Àlex Formento segurament tampoc ho hauria acceptat perquè segons va detallar, ara vol continuar la seva carrera com a entrenador. «M'ha anat prou bé», va dir, recordant que ha pujat el Girona a Or «fent un bàsquet atractiu». El fins ara entrenador del club de Fontajau va acomiadar-se en un acte a l'hotel Ibis on hi van anar familiars, diversos directius, entrenadors i personal de l'entitat. Al final es va projectar un video on diverses persones agraïen a Formento la feina. El document acabava amb unes paraules finals de Marc Gasol.