La gironina Laia Codina seguirà al Barça fins al 2022

El Barcelona va anunciar ahir dimarts la renovació de la defensa gironina del filial Laia Codina, que amb només 20 anys estarà vinculada al club blaugrana fins al 30 de juny de 2022 amb fitxa exclusivament del primer equip. la futbolista de Campllong és un dels valors amb més projecció del planter barcelonista. «Estic molt contenta d'anunciar la meva renovació i seguir defensant aquest escut dues temporades més com ho he fet fins ara. Vull agrair a aquest equip la confiança i l'oportunitat de seguir gaudint i creixent com a futbolista», va assenyalar.

Formada al planter del Barça, Codina ha compaginat aquesta temporada el treball al filial amb algunes actuacions en el primer equip, amb el qual va jugar quatre partits de la Primera Iberdrola, un de Lliga de Campions i un altre de Copa Catalunya. Donada la situació sanitària actual per la crisi del coronavirus, el Barça ha anunciat que l'acte oficial de signatura del nou contracte, que comptarà amb la presència del directiu Xavier Vilajoana, es realitzarà en una futura data encara per confirmar. El Barça destaca la versatilitat de la jugadora gironina, que pot actuar tant de central com de lateral, brillant per la seva agilitat i contundència. Una altre gironina que jugarà a la Lliga Iberdrola el curs que ve és la també defensa Ariadna Rovirola, renovada pel Santa Teresa de Badajoz.