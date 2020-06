El GEiEG Uni renova Vanessa González

La pivot Vanessa González (1994 – 1,80 m) seguirà una temporada més a l'equip de Lliga Femenina 2 del GEiEG Uni. La capitana del conjunt grupista enllaçarà la seva onzena temporada al club.Aquesta temporada ha estat la jugadora més utilitzada per Joan Pau Torralba (27 minuts per partit), anotant 6,6 punts i sent una de les líders destacades de l'equip en rebots (7,7 per partit). A més a més, la seva capacitat de lluita i sacrifici per l'equip l'ha portat a ser la tercera jugadora que més rebots ofensius agafa de la competició (3,24 per partit).

Així doncs, el GEiEG Uni podrà comptar amb una de les seves peces claus durant l'any de l'històric debut a LF2. La seva entrega i lideratge tant dins com fora de la pista són un exemple per a totes les jugadores de la base. Vane González explicava ahir que «ens espera un any apassionant, la lliga ja no serà nova per a nosaltres. Seguim sent un equip jove i això m'encanta». En aquest sentit la pivot va afegir que «començarem amb més ganes i il·lusió que mai per competir en aquesta categoria, sobretot per com ha acabat aquest curs. Hem d'estar orgulloses de la temporada que hem fet en l'any del debut a la Lliga Femenina 2». La continuïtat de González arriba pocs dies després que es fes públic que la base Núria Bagaria també renovava després de 16 anys a l'entitat.