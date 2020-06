La Federació detecta un cas positiu del virus entre àrbitres de Primera i Segona

Un únic cas positiu per COVID-19 ha estat detectat en les proves serològiques i PCR a què han estat sotmesos els àrbitres i assistents que participen en els partits de futbol professional abans de la tornada de la competició.

La Federació Espanyola ha detallat que la persona que ha donat positiu, de la qual no n'ha ofert la seva identitat, «va iniciar immediatament la quarantena al seu domicili per seguir el protocol marcat per les autoritats sanitàries», i en els propers dies se li practicaran noves proves de detecció del coronavirus. No podrà incorporar-se a la seva activitat arbitral fins que no disposi de dos resultats negatius seguits.

Tots els col·legiats i assistents ue dirigeixen partits de Primera i Segona divisió es van sotmetre aquests passats dies a un complet examen mèdic-esportiu per avaluar el seu estat abans del retorn de la competició de lliga, així com als test del coronavirus, igual com s'ha fet amb els futbolistes.