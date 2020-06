El CB Escolàpies Figueres celebra una festa virtual de final de temporada

El Club Bàsquet Escolàpies de Figueres no vol perdre la tradició de celebrar el final de temporada amb una festa, però les circumstàncies d'enguany no són les normals a causa del confinament pel coronavirus. Amb les competicions tancades des del passat 14 de març, quan va començar l'estat d'alarma, els seus equips no han pogut entrenar ni jugar, però el club no ha perdut el contacte amb els equips i les famílies.

"La festa haurà de ser una cloenda virtual, no podíem tancar la temporada sense fer el que ha estat tradició en els 23 anys del CB Escolàpies", explica el president Ramon Pastoret. Per això han convocat un acte especial per aquest diumenge, a les vuit del vespre i que podreu seguir en directe clicant aquest enllaç.