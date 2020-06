Cursa de la Cirera confinada de Terrades a benefici de la Fundació Salut Empordà

Aquest diumenge, 7 de juny, s'havia de celebrar la popular Fira de la Cirera de Terrades, però la crisi sanitària pel coronavirus ho ha impedit. Com en anys anteriors, una de les activitats previstes era la Cursa per a totes les edats. La prova ha estat convocada de manera virtual per l'Associació Els Aferrats amb caràcter benèfic. Les inscripcions es poden fer a www.curses.cat. Tothom, a casa seva o als voltants de la seva llar, pot fer els recorreguts de 5 o 10 quilòmetres. Els diners recaptats es lliuraran a la Fundació Salut Empordà, que gestiona l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala.

Tanmateix, encara que no hi hagi Fira, els productors de cireres de Terrades, igual que els de Llers, us proposen adquirir els seus productes de reconeguda qualitat en els llocs de venda habituals.