Barnils també continua i l'Olot ja disposa d'onze futbolistes per al curs vinent

L'Olot va per feina. Dia a dia, el club va anunciant alguna renovació i ja són onze els futbolistes que han confirmat la seva continuïtat, en contraposició a l'única baixa coneguda fins al moment, la de Chavarría. Ahir, nou nom propi. En aquesta ocasió, el d'un Roger Barnils que viurà la seva quarta temporada a La Garrotxa, després de passar-se aquesta última fora de combat. El mes de juny de fa un any va patir una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret i just va reaparèixer abans de l'aturada pel coronavirus, disputant tres minuts i quedant-se amb les ganes de més. Tant és així que ha acceptat la renovació, com també ho han fet Moha Chabboura, Vivancos, Carles Mas, Blázquez, Salinas, Xumetra, Baró, Ballesté, Pedro del Campo i Maso.

«M'he passat tot l'any lesionat i això m'ha generat encara més il·lusió, força i ganes per tornar a sentir-me futbolista. Vull tornar a donar el nivell que havia ofert els últims anys, o fins i tot encara millor. Vull gaudir de l'Olot i amb l'Olot», declara el de Seva, qui diu haver après «moltes coses» durant tot aquest temps fora de combat. «La plantilla ja comença a estar mentalitzada que vol fer un pas endavant i lluitar per coses maques», afegeix.