The Cup suspèn la seva cinquena edició i la trasllada a l'any que ve

The Cup, un torneig de futbol de categoria juvenil que s'està convertint en una referència amb el pas dels anys, no disputarà l'edició d'enguany, la que seria la cinquena. L'organització ha decidit cancel·lar l'esdeveniment, que té lloc a Sant Pol de Mar, perquè «no podem garantir la plena seguretat de participants, espectadors, personal de l'organització i mitjans de comunicació», segons explica en un comunicat. Ja s'està treballant en l'edició del 2021 on molt segurament hi participarà el Girona, un dels convidats habituals.