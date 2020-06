Diego Costa pagarà més de mig milió d'euros a Hisenda

El davanter de l'Atlètic de Madrid Diego Costa haurà d'abonar una multa que s'eleva fins als 543.000 euros a Hisenda, un cop el futbolista va reconèixer haver estafat una quantitat superior al milió d'euros de la declaració de renda del 2014. Aquesta xifra ja la va pagar el passat mes d'agost, però malgrat això, la Fiscalia demanava sis mesos de presó. El juny d'aquell any Diego Costa va fitxar pel Chelsea, trasladant la seva residència al Regne Unit. Mantenia obligacions tributàries amb Espanya que no les va complir. Amb aquest acord, Diego Costa tanca al calaix els seus deutes amb Hisenda i el davanter es pot centrar al cent per cent en el proper compromís del seu equip.