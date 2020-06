Cano: «Sempre he prioritzat estar al Palamós jugui a la categoria que jugui»

El capità del Palamós, David Cano, encetarà el seu novè curs defensant els colors de l'equip del seu poble. El central és el futbolista que més temporades acumula al club i amb 27 anys ja s'ha convertit en una veu del tot autoritzada del vestidor. La seva recent renovació el deixa més que satisfet i assegura que «sempre he prioritzat jugar al Palamós, sigui a la categoria que sigui». Explica també algunes de les raons que l'han fet no moure's de casa fent cas omís a possibles ofertes per canviar d'aires: «Jugo al club del meu poble, el que porto a dins. El sento meu i forma part del meu ADN».

L'ex del Llagostera confessa que a l'hora de donar el «sí» al degà del futbol català és que «al final em decanto molt més pel que em diu el cor que no pas el cap». Retornar el Palamós a la Tercera Divisió és un dels principals motius que l'anima a continuar. Quan aquesta temporada la competició va quedar suspesa i posteriorment la Federació Catalana de Futbol va comunicar el desenllaç que deixava l'equip sense la possibilitat de pujar, Cano ho va encaixar «com un cop dur perquè ens trobàvem forts i capacitats de posar contra les cordes el llavors segon classificat, la FE Grama». Això sí, en tot moment el central va entendre la gravetat de la situació i la mesura adoptada. «El món viu un moment grau a causa del Covid-19 i al final la salut de tots passa per sobre de qualsevol repte esportiu».

Pel curs vinent, explica que per tercer cop consecutiu «l'objectiu no varia gens ni mica» i que aquest «sí o sí» és el de «pujar». Ara bé, ho matisa: «No ens hem de posar nerviosos en cap moment ni perdre tampoc els papers». De cara al retorn a una nova normalitat, Cano s'imagina tornat a trepitjar la gespa del Palamós-Costa Brava «d'una manera diferent, atípica i complicada, però el més important és tenir consciència de la realitat i fer cas de les recomanacions de les autoritats.