Messi no activarà la clàusula per marxar i es quedarà al Barça

Leo Messi no farà ús de la clàusula del seu contracte que li donava total llibertat per marxar del Barça aquest estiu i continuarà al club, com a mínim, una temporada més. Així ho va informar ahir ESPN, que explicava també que l'argentí tenia fins el 5 de juny per comunicar qualsevol decisió sobre el seu futur, però que ja hauria informat a l'entitat que es queda amb la voluntat de negociar un nou contracte.