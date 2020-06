El Las Palmas, decidit a rebre el Girona el proper 13 de juny amb públic a l'estadi

El president del Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmava ahir que el club té el vistiplau de les autoritats sanitàries per poder obrir al públic l'estadi Gran Canària perquè els aficionats puguin veure en directe el partit contra el Girona del proper 13 de juny. El dirigent recordava que les Illes Canàries «passarà el dilluns en la seva totalitat a la Fase 3 si no passa res durant la setmana», i que per això ja s'ha «negociat» amb LaLliga «la possibilitat» d'obrir l'estadi perquè hi hagi públic, el que s'hauria vist amb bons ulls per part de Javier Tebas, líder de la patronal. «LaLliga està encantada amb la possibilitat que es pugui retransmetre un equip amb aficionats al seu camp», afegia. No es quedava aquí. En declaracions a la ràdio del club, Ramírez també deia que «serà un distintiu respecte la resta d'equips. Per això no havíem dit res dels abonaments de la temporada. Estàvem treballant per aconseguir quelcom que ningú es podia imaginar». Poques hores després, la cadena COPE afirmava que el Govern espanyol de moment no ho permetrà i que quan s'accepti públic serà a tots els estadis alhora.