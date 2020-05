Formento i Sàbat destaquen que l'ascens ha estat «merescudíssim»

El Bàsquet Girona celebrarà l'ascens a la LEB Or aquesta tarda (2/4 de 7) amb una innovadora rua virtual a través del canal oficial del YouTube. Serà una festa, un reconeixement a una plantilla i un cos tècnic que ha dut l'equip a la segona categoria del bàsquet estatal. Una fita històrica per a un club que només fa tres anys que va decidir tenir un equip sènior. Històrica i merescuda, malgrat que l'ascens no s'hagi produït a la pista ni en cap final de play-off. En aquest sentit, tant l'entrenador Àlex Formento com el capità Albert Sàbat van voler subratllar ahir durant una videoconferència de premsa que l'equip ha estat «molt mereixedor de l'ascens» després d'una temporada «molt bona» en què «hem estat líders 17 de les 26 jornades». L'ascens està confirmat però dibuixa també un bon grapat d'incògnites al voltant de l'equip. Saber quina línia seguirà la nova direcció esportiva que encapçalarà Jordi Plà n'és una. Ahir Formento, sense voler entrar en un terreny que des de ja no és el seu, va recordar que la política del club ha estat sempre de «continuïtat».

Una de les realitats que comporta l'ascens a LEB Or és que el club és només una categoria per sota de l'ACB. Pensar en la màxima categoria, que Girona va perdre el 2008 amb la fallida d'Akasvayu i el CB Girona, són, de moment, figues d'un altre paner. Així ho veu Albert Sàbat, que no es vol fixar l'ACB ni res com a objectiu a curt termini. «L'ACB encara queda una mica lluny. Serem un equip nou a la categoria i caldrà que ens hi adaptem. No tenim la pressió de pujar sinó de treballar cada dia», va dir. Per a Sàbat, que va debutar a l'ACB amb el Casademont Girona a principis del 2000, l'ascens a LEB Or amb el Bàsquet no li suposa tancar cap cercle. «És un pas endavant més a la meva carrera», deia Sàbat, que és l'únic jugador amb contracte.

Tampoc Formento vol parlar d'objectius ambiciosos. De fet, enguany ningú s'havia marcat l'ascens a LEB Or com una fita que s'havia d'aconseguir tant sí com no. I aquest, pel tècnic, ha estat una de les claus de l'èxit. «Mai hem tingut al cap l'obsessió de pujar a LEB Or, sinó de mirar de fer la millor temporada possible i continuar creixent», deixava clar l'entrenador.