Sergi Romero, un any més a Peralada

Sergi Romero sumarà la seva segona temporada consecutiva amb el Peralada -la tercera en total-, després de fer oficial l'acord per ampliar la seva vinculació un curs més. El capità es converteix, en principi, en la tercera peça confirmada de la plantilla, en un moment on el club es troba immers en negociacions per donar continuïtat a un grup que ha rendit notablement a Tercera Divisió.

«La renovació ha estat fàcil perquè a Peralada gaudeixo del futbol i aquest és el principal motiu per no dubtar en continuar un any més aquí», explica sobre la seva continuïtat.

Els xampanyers compten amb Romero, que va arribar de la Unió Esportiva Figueres l'estiu passat, juntament amb la vigència de contracte d'Arnau Ortiz i Josu Currais, si no hi ha cap moviment inesperat a Peralada.

Romero ha estat una peça clau en els esquemes d'Albert Carbó, amb vint-i-quatre partits disputats (2.115 minuts) i un gol, i amb la seva renovació, l'equip s'assegura un dels pilars de la plantilla dins i fora del camp per a la temporada que ve.

De la mateixa manera, els contactes per definir la plantilla de la 2020/21 continuen condicionats a l'escenari econòmic derivat de la pandèmia, un ajustament que va més enllà del club i afecta a tot el futbol català. Aquesta situació és un factor a tenir en compte en els moviments que es poden produir a Peralada pròximament.

C.F. PERALADA 2020/21

Altes: -.

Baixes: -.

Renovats: Aranu Ortiz, Josu Currais i Sergi Romero.

Pendents: Ritxi Mercader, David Aroca, Xavi Ferrón, Marc Medina, Gerard Asparó, Ivan Amoedo, Èric Vilanova, Èric Pimentel, Pep Piany, Carles Puig, Guillem Jiménez, Jorge Torres, Sergio Álvarez, Damian Waller, Víctor Bertomeu, Albert Canal, Toni Cunill i Pol Gómez.