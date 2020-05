Carles Coto renova amb la Unió Esportiva Figueres

Continua la feina de despatx a Vilatenim per definir la plantilla de la temporada 2020/21. En el capítol de renovacions, Carles Coto amplia la seva vinculació amb la Unió Esportiva Figueres i es converteix en la novena peça confirmada del conjunt de Javi Salamero.

El migcampista figuerenc afrontarà la seva segona temporada a Vilatenim com si fos gairebé la primera, ja que una malaurada lesió de peroné i turmell en el seu debut a Terrassa va impedir la contribució d'un dels jugadors cridats a ser un pilar de la plantilla.

«Amb la renovació no hi ha hagut res a pensar; aquí m'han tractat com enlloc, és casa meva i jo tinc un deute amb el club. Aquest any farem el millor per aconseguir els objectius i hi seré per ajudar», explica Coto sobre la seva renovació.

El futbolista altempordanès, de 32 anys, evoluciona segons els terminis marcats i podria estar disponible per començar la pretemporada amb l'equip, una bona notícia per a Javi Salamero que podrà comptar amb un jugador amb trajectòria contrastada en categories superiors. «Em trobo bé, dins dels terminis marcats, i ara tindré més temps si cal per arribar en millors condicions, ja no només de la lesió, sinó físicament, que és important. No crec que hagi de tenir cap problema per iniciar la temporada vinent amb la resta de companys», afegeix.

U.E. FIGUERES 2020/21

Altes: Enric Maureta (FC Mulhouse) i Marc Bech (CE Banyoles).

Baixes: -.

Renovats: Carles Coto, Pepu Soler, Ivan Vidal, Gabri Vidal, Carles Gallardo; Carlos Treviño i Abel Fàbregas (contracte vigent).

Pendents: Romans Carrillo, Marc Gelmà, Marius Jiménez, Pol Blay, Bora Barry, Enzo Sarmiento, Uri Ayala, Pol Tarrenchs, Modest Notario, Genís Balaguer, Ousman Touray, Aitor Embela; Joel Arumí i Oriol Pujades (cedits UE Olot) i Jonathan Dubasin (cedit Girona FC).