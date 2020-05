L'Olot s'assegura la continuïtat un any més de l'extrem alacantí Álvaro Salinas

L'Olot no s'atura en la tasca de planificar la pròxima temporada i continua assegurant-se les peces més destacades d'aquesta temprada. Ahir el club va anunciar que Álvaro Salinas continuarà un any més a la Garrotxa. El davanter alacantí, de 23 anys, ha estat una de les revelacions de la temporada amb 7 gols en 21 partits actuant en posicions d'atac. Salinas va arribar l'estiu passat procedent de l'Hèrcules. Salinas s'afegeix a Pol Ballesté, Blázquez, Alan Baró i Xumetra, també renovats i a Jordi Masó, amb contracte en vigor. El club treballa per lligar més jugadors d'aquest exercici.