El Llagostera tria Mario Fernández per dirigir el filial

La d'ahir va ser una jornada molt moguda a les oficines del Llagostera. Un cop confirmada la continuïtat del filial a Primera Catalana per part de la Federació Catalana de Futbol, el club ha decidit potenciar l'estructura esportiva amb l'entrada d'Àlex Redondo. El barceloní, que ha treballat al Sant Andreu, Badalona i Júpiter, farà tasques de secretari tècnic i això farà que Èdgar Alsina passi a la direcció esportiva. Oriol Alsina, per la seva banda, exercirà de mànager esportiu general, a més a més d'entrenador del primer equip. En aquest sentit, el club també s'ha mogut de pressa i ja té nou tècnic per al filial. L'escollit és Mario Fernández, que enguany ha entrenat La Jonquera, també de Primera Catalana. El tècnic palamosí ha treballat al planter del València i de l'Espanyol i havia estat vinculat a la banqueta del Palamós els darrers dies. Mario Fernández agafarà, doncs, el relleu de Vicenç Fernández, fins ara entrenador del segon equip llagosterenc.