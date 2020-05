La Federació Espanyola permetrà que es disputin partits de Lliga també els dilluns

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha ofert a Laliga que es puguin disputar partits els divendres i dilluns a partir de la represa de la competició sense sol·licitar res a canvi, després de rebre amb satisfacció la resolució judicial que desestima la demanda de la patronal sobre aquest tema.

Després de fer pública ahir la sentència del jutjat del Mercantil número 2 en contra de la demanda de Laliga, la RFEF va assenyalar en un comunicat que des d'un primer moment va oferir la possibilitat de negociar amb llibertat «i ha mostrat la voluntat de fer-ho amb lleialtat per al futur».

Ara, però, ofereix a la Lliga, «sense vincular-lo a l'inici de negociacions, que es puguin disputar partits els divendres i dilluns, que s'incloguin en el calendari, des de la represa de la competició i fins a la finalització d'aquesta Temporada sense sol·licitar res a canvi per aquest mes i mig».

«Al costat d'això, la RFEF assumeix el compromís de mantenir aquesta predisposició per a l'inici de la propera temporada atenent a l'evolució de la situació sanitària i especialment si suposa que s'hagin de celebrar partits a porta tancada, confiant que la Lliga sàpiga valorar la predisposició mostrada per la RFEF i això pugui portar a una bona entesa en el futur que resulti satisfactori per a tothom de el futbol», afegeix.

La RFEF assegura que «ha estat sempre convençuda que tenia la raó en aquest assumpte», però «vol mostrar amb nitidesa la seva bona voluntat, facilitant que la Temporada pugui acabar sense problemes, mantenint l'esperit de concòrdia plasmat al Palau de Viana amb la Lliga i el CSD».