«El present és molt bonic»

El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, ha vist com l'equip ha pujat en tres anys d'EBA a Or.

El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, ha vist com l'equip ha pujat en tres anys d'EBA a Or. a. resclosa

Menys de 24 hores després de confirmar-se l'ascens del Bàsquet Girona a LEB Or, el president Marc Gasol va atendre des de Toronto les qüestions dels aficionats en una trobada virtual a Instagram. Va repartir agraïments per a tothom: patrocinadors, treballadors, plantilla, cos tècnic i, sobretot, aficionats. Una afició «amb la qual hem crescut junts» i sense ella «no seríem res». La realitat del club és ara la LEB Or, on competirà la temporada entrant. Pensar més enllà l'endemà de certificar l'ascens? No toca. «No cal pensar tant en el futur. El present és meravellós», va dir mentre es definia com «una persona afortunada que gaudeix de cada moment». En aquest sentit, la sort o ser al lloc just en el moment just ha dut el club d'EBA a LEB Or en tres anys. «No hi tinc res a veure jo. Estic convençut que enguany haguéssim pujat», reconeix satisfet de veure com la criatura que va crear el 2014 no només camina sinó que s'ha fet tot un home i és a la segona categoria del bàsquet estatal. L'ACB queda molt lluny encara i per a Gasol l'objectiu serà primer «aprendre i créixer» a la nova categoria. Per fer-ho, comptarà amb el nou director esportiu, Jordi Plà, i un nou director general. Això sí, sempre amb el somni de «veure Fontajau ple» algun dia. De moment cal celebrar-ho i dissabte (2/4 de 7) el club ha preparat una rua virtual al canal oficial de YouTube.

l'ascens



«Gràcies a l'entrega, feina i compromís de la gent del club som a LEB Or. Després de molts anys de feina hem arribat a un punt que ens vam marcar. Llàstima que l'ascens no hagi pogut ser a la pista perquè hauria fet molt de goig. M'hauria agradat veure Fontajau ple en un partit de play-off decisiu per pujar. Considero que l'ascens és merescudíssim. L'equip s'ha sabut refer de derrotes i dels moments difícils i ha demostrat una gran actitud durant el curs»



creixement



«Ha costat molt ser on som. Cal valorar-ho i saber tot el que ha costat. A poc a poc i bona lletra. Som en el bon camí. No s'ha de pensar tant el futur. Cal gaudir més del present. El present és meravellós. Em sento una persona afortunada que gaudeix de cada moment».



la categoria



«L'0bjectiu serà assolir l'estabilitat i aprendre de la LEB Or, que és una lliga nova per a nosaltres. Aquesta temporada hem jugat un parell d'amistosos contra equips de LEB Or i ens hem adonat que una gran diferència és el físic, que està més treballat. També és més tècnica, lògicament. Tot i això, el bàsquet no és només físic. Haurem de fer un salt físic i tècnic. Ja veurem com va l'adaptació a la nova categoria».



l'acb



«El bàsquet a l'ACB és sostenible però s'ha de muntar i tenir una estructura que ho permeti. Tenim la sort que som un club amb pocs vicis i poques càrregues, que és un punt a favor de nosaltres. Som un club jove i res ens impedeix créixer. Això sí, a poc a poc i bona lletra sempre».



àlex formento



«Tot l'equip tècnic ha fet una feina magnífica. Sense ells no seríem on som. Cal felicitar-los, sobretot per saber superar els moments difícils que hi ha hagut durant la temporada. La capacitat d'unió que hi ha hagut al vestidor ha estat clau».



la nova temporada



«No sabem res encara de si es podrà obrir Fontajau completament o només la meitat o un terç. Sí que haurem de trobar himne i mascota. Tenim feina. Créixer de la mà de l'afició és fantàstic. Hem afegit gent a l'estructura. Jo hi seré però el dia a dia serà cosa del nou director general i nou el director esportiu (Jordi Plà) que són dues persones molt aptes i brillants».



jugar a palau?



«M'ha agradat molt l'ambient i els dos partits que hem jugat aquesta temporada a Palau. Han estat en els que més caliu s'ha vist. Palau és especial sí, però jo sóc de Fontajau i el meu somni és omplir-lo. Tinc gravada la imatge del 2018 i tornar-lo a veure ple en un partit de Lliga seria magnífic».



socis



«Enguany hem estat una mica més d'un miler. En aquesta trobada som uns 200 usuaris. Si cadascun capta tres o quatre persones seria molt bo. No sabem per on podem anar encara.