L'escorta sueca Frida Eldebrink es converteix en el segon fitxatge de l'Spar Citylift

L'Spar Citylift continua confirmant peces pel projecte 2020-21 i ahir va anunciar l'arribada del segon fitxatge. Es tracta de l'escorta sueca Frida Eldebrink, de 32 anys, que ve del Botasspor Adana turc. Amb 174 cm, Eldebrinc és internacional pel seu país i compta amb una reconeguda trajectòria en equips importants com el Bourges o Kursk i també a la WNBA amb San Antonio Silver Stars. A més a més cté experiència a la Lliga Femenina, perquè ja hi va jugar amb el Rivas Ecópolis el curs 2013-2014, amb el qual va aconseguir el títol de lliga. Edelbrink ve de signar unes mitjanes de 17 punts, 3'3 assistències i 11'9 de valoració en 11 partits enguany amb el Botasspor. Eldebrink és el segon fitxatge de l'Uni després de Reisingerova. L'Uni també té confirmades Palau, Oma, Araújo, Elonu i Xargay. El club és a l'espera de concretar la renovació d'Èric Surís. Ahir es va confirmar que Ortega no continuarà a Salamanca. íñiguez en serà el relleu.