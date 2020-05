Txema Ortega agafa el relleu a la banqueta de l'Empuriabrava-Castelló

El tècnic Txema Ortega afronta el repte de dirigir l'Empuriabrava-Castelló amb l'ajuda de Robert Fernández a la banqueta. El fins ara preparador físic de l'equip, amb una àmplia experiència a les banquetes de l'Alt Empordà, fa un pas endavant i debutarà a Segona Catalana el pròxim curs amb els castellonins.

«Ho afronto amb molta il·lusió. Aquest any m'he adaptat al club, he conegut els seus valors i la seva filosofia. M'agrada com es fan les coses aquí», explica Ortega sobre el nou repte. L'adéu d'Albert Albert ha donat pas al relleu intern del nou tècnic: «Parlant amb el club va sorgir l'oportunitat. L'Albert i l'Andreu han fet una gran feina en aquests cinc anys i hem de treballar perquè el club continuï creixent amb els seus valors».

D'altra banda, Robert Fernández, un dels killers més emblemàtics del futbol altempordanès, fa el salt de la gespa a la banqueta de la mà d'Ortega per seguir creixent com a entrenador, i és que aquesta temporada ja ha dirigit el juvenil del club, equip que continuarà entrenant el curs que ve.

Ortega té passat a les banquetes de Cistella, Besalú, la Jonquera, Marca de l'Ham, Lladó, Llers i juvenil A del Figueres, i torna a primera línia amb els castellonins.