Gas Mountain crea una cursa de muntanya virtual

Es fa difícil predir què passarà el dia de demà. La Covid-19 ho ha sacsejat tot, deixant en interrogant el futur més immediat. Es treballa per tornar a la normalitat i això és el que desitja tothom, però seran els esdeveniments els que acabaran marcant la pauta. Per si de cas, l'associació Gas Mountain ha decidit anar per feina. No trastocar els plans. Els últims anys, des del 2015, ha impulsat amb un gran èxit la MDM, una cursa de muntanya que transcorre dins l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa i que ha gaudit d'una molt bona acollida des del seu naixement. L'organització manté intacta l'edició d'enguany, que s'hauria de celebrar el proper 8 de novembre. Però per si de cas, ha creat una competició virtual entre tots aquells esportistes que vulguin cobrir-ne els diferents recorreguts: el vertical de 4 quilòmetres, el de 12 o el de 21.

Com? Només cal baixar-se l'aplicació Open Trail Races i registrar-se. Un cop finalitzat el confinament, tot aquell que s'animi podrà realitzar un dels traçats i el seu temps quedarà registrat. Es generarà així una classificació que tothom podrà consultar. No hi ha cap limitació: es pot córrer qualsevol dia i hora de l'any, sempre i quan les condicions de la pandèmia i les autoritats ho permetin, és clar. «Col·locarem diferents dispositius electrònics a les tres rutes que tenim. Qui ho vulgui, es podrà descarregar la nostra aplicació i el temps que faci quedarà actualitzat. Anirà directament a la web de Gas Moutain i tothom podrà consultar-ho», explica Albert Cuevas, el president de l'associació.