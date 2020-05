Christian Dieste renovava dijous el contracte que l'uneix al Llagostera i el davanter ho vol aprofitar per «demostrar a l'afició i a l'equip que puc donar molt més». Així s'expressa en unes declaracions que publicava ahir el club, on hi afegia que «em sento molt a gust des del primer dia», a banda d'admetre que «no he tingut temps d'adaptar-me i espero fer aquest proper any».