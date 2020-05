Els vuit camps de golf de la Costa Brava reinicien la seva activitat

En aquesta etapa inicial de la desescalada i amb les restriccions que encara es mantenen, la pràctica del golf és una de les activitats esportives i lúdiques que per la seva naturalesa ofereix avantatges als seus usuaris, ja que té lloc en espais amplis, a l'aire lliure, en entorns cuidats i en calma, afavoreix la salut física i mental, redueix l'estrès i minimitza lesions, facilita el manteniment de la distància interpersonal i es juga en grups molt reduïts. Els camps i clubs de golf han adquirit i implementat protocols de seguretat i d'higiene en les instal·lacions exteriors dels camps, mentre que les cases club continuen tancades fins a nova indicació.

La Real Federación Española de Golf (RFEG), la Federació Catalana de Golf (FCG), la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), la Asociación Española de Greenkeepers (AEdG), la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) i la Asociación de Profesionales del Golf de España (PGA), amb la validació del Ministeri de Sanitat, han fixat els protocols i normatives a implantar als camps de golf de l'Estat espanyol.

Els protocols incideixen en aspectes generals a tenir en compte abans de jugar, durant el joc, després de jugar i d'altres relatius a l'ús de les instal·lacions del camp. Cal remarcar la introducció de reserves online i per via telefònica, el pagament dels green fees en línia o amb tarja de crèdit, l'accés directe al tee 1 des del mateix pàrquing cinc minuts abans de l'inici de la partida, la desinfecció de bugies i carrets, i la prohibició de moure elements de senyalització dels forats (banderes), entre d'altres.

Així, després de més de seixanta dies d'inactivitat arran de la crisi sanitària, i amb pèrdues econòmiques entorn del 80 %, des de l'Associació de Camps de Golf de la Costa Brava i el club de màrqueting de Golf del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona es donen a conèixer aquestes mesures entre els usuaris a través del portal oficial www.golfincostabrava.org i a través dels webs oficials i els perfils socials de cada camp o club de golf. Tanmateix, cada camp disposa d'una estratègia pròpia de comunicació i comercialització dels seus producte i serveis per tal d'adreçar-se al seu públic.

Des d'ambdues entitats s'ha impulsat el vídeo promocional Tornarem #GolfCostaBrava, amb què es vol mantenir connectats els golfistes amb la destinació.

Els camps de golf gironins que reobren les seves instal·lacions exteriors són PGA Catalunya Resort, a Caldes de Malavella, Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro, Golf d'Aro - Mas Nou, a Castell-Platja d'Aro, Golf de Pals, a Pals, Golf Empordà , a Torroella de Montgrí - l'Estartit, Golf Resort Peralada, a Peralada, i Golf Torremirona, a Navata, a més del Par 3 Gualta, a Gualta.

Actualment els propietaris i gestors dels camps estan focalitzats en el client més local i de proximitat. Alhora, fixen l'horitzó en el client internacional per al moment en què s'aixequin les restriccions de mobilitat i s'obrin les fronteres. Es treballa per difondre un missatge de tranquil·litat i mostrant les mesures de seguretat sanitària aplicades a fi de possibilitar la practica del golf als camps de la destinació Costa Brava amb garanties.

Aviat, quan es permeti una major mobilitat, els jugadors trobaran diferents promocions com ara el Golf Pass 3 i 5, que els permetrà visitar diversos camps de golf durant la seva estada.

S'ha de remarcar que el Park Hotel San Jorge, establiment especialitzat en acollir clients afeccionats a aquest esport, ha reiniciat la seva activitat una vegada adquirits els protocols i la normativa establerts pel Ministeri de Sanitat.

Actualment el Club de Màrqueting de Golf del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, format per 36 empreses, entre les quals camps de golf, empreses d'allotjament, empreses de transport i agències receptives, treballa en diverses actuacions promocionals i de màrqueting digital dirigides a donar suport al sector a fi de reactivar-lo al més aviat possible, primer a mercats de proximitat i a mesura que sigui possible, a mercats europeus.

Entre aquestes actuacions hi ha la creació de continguts en línia i la difusió, com a càpsules d'audiovisuals i la col·laboració amb els principals mitjans de comunicació, prescriptors i operadors turístics d'aquesta indústria.

Més informació sobre l'oferta turística de golf de la Costa Brava al web golf.costabrava.org