«Jugar sense públic és com ballar amb la teva germana»

El seleccionador espanyol, Luis Enrique Martínez, entén que el futbol professional reprengui les competicions, però no li agrada. I molts menys, si això es produeix en estadis buits. «Jugar sense aficionats és més trist que ballar amb la teva germana», és la gràfica comparació que se li va acudir ahir per descriure les sensacions que produeix un partit sense públic. «És molt lleig i lamentable», va epressar el tècnic, que en la seva faceta d'espectador va subratllar: «Pots escoltar els insults i perdre la intimitat dels grans moments». No obstant això, recordant la seva època de futbolista, va apuntar el següen: «Jo, com a jugador, voldria començar com més aviat millor». I va afegir que no tindria «gens de por» a un possible contagi.