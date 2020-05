De Jong confessa que encara no està a punt «per afrontar un partit de futbol»

El migcampista del Barça, Frenkie De Jong, va reconèixer ahir que a dia d'avui no està en condicions normals «d'afrontar un partit» de futbol, malgrat que tant ell com els seus companys fa pocs dies que s'entrenen per grups a la Ciutat Esportiva. «Em sento bastabt bé, però no prou per afrontar ara mateix un partit. Tot i que encara queden algunes setmanes d'entrenament. Espero que aviat sigui amb tot l'equip. Segur que en unes setmanes estarem a punt per tornar a jugar», va explicar en declaracions als mitjans del club.

Després d'admetre que «trobava a faltar els entrenaments, els companys i el dia a dia», De Jong també va valorar el retorn del futbol a Alemanya, on dissabte passat ja va rodar la pilota. Després de veure el Dortmund-Schake per la televisió, va admetre que es veu «diferent» el futbol «sense els aficionats» a les graderies. «Ells produeixen una atmosfera especial i tot és millor amb els seguidors al camp, però ara mateix ens tocarà afrontar els partits sense ells. Esperem que això només sigui per una temporada i que puguin ser-hi aviat».