18 anys d'un desenllaç que el futbol del Baix Empordà difícilment podrà oblidar

Just aquesta setmana ha fet 18 anys d'una efemèride molt celebrada pel futbol del Baix Empordà, quan va viure llavors una jornada que difícilment podrà oblidar. Una doble alegria. El 19 de maig del 2002, el Palamós s'acabaria proclamant campió del seu grup de la Tercera Divisió. Precisament, l'objectiu que perseguia Dimitri Piterman, el seu propietari, des que havia aterrat al degà del futbol català dos anys enrere, agafant el relleu de Kelo Martí. I si ho van aconseguir va ser gràcies al cop de mà que van rebre per part d'un altre equip de la comarca. El mateix dia, els palamosins es veien afavorits pel resultat que el Guíxols va aconseguir al camp de la Bòvila, a Gavà. Un 3-3 agònic, que arribaria gràcies a una diana al temps de descompte d'Òscar Serrano. Aquell gol no només va salvar els ganxons, sinó que va servir en safata el lideratge i el campionat al Palamós de Piterman, Chuchi Cos i Robi. Més tard arribaria el play-off per pujar de categoria. Burjassot, Santa Eulàlia i Àguilas van ser els rivals i el desenllaç, l'esperat i desitjat.



Una salvació més que celebrada

No va ser un títol, però gairebé. Com si ho fos. El Guíxols, que llavors entrenava Xavi Lozano, tenia pràcticament la permanència a la butxaca però no estava del tot garantida. Necessitava sumar un punt per no haver d'esperar els resultats d'altres equips. La possibilitat d'una carambola era real i perdre hauria significat el desastre. A Gavà i contra un rival que s'estava jugant la primera plaça, el local Toni Lima -futur jugador del Palamós- feia el momentani 3-2 al minut 90. La Bòvila embogia i el públic es veia celebrant el títol de campió. Però al descompte Òscar Serrano, amb passat a l'Espanyol, Racing de Santander o Llevant, entre d'altres clubs, no només va aigualir la festa del Gavà, sinó que va provocar una alegria doble al Baix Empordà. El definitiu 3-3 va permetre al seu equip, el Guíxols, atrapar la permanència a la Tercera Divisió i, de passada, va servir en safata el campionat al Palamós, el conjunt veí.