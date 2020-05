L'Uni s'assegura la continuïtat d'Elonu

A poc a poc i mirant de fer bona lletra, l'Spar Citylift Girona comença a escriure la història de la propera temporada. Falta encara perquè la pilota torni a botar i és un veritable dubte saber del cert en quines condicions i quan ho farà, però a Fontajau s'ha decidit passar per alt tot això per posar-se a treballar tot confeccionant una plantilla ambiciosa i amb cara i ulls. La pèrdua d'un dels grans patrocinadors afectarà al pressupost però l'entitat ja havia avisat, en paraules del seu president, que això no minvarà les ganes de lluitar per tot d'una plantilla que cada cop disposa de més peces. L'última d'elles, la d'un Adaora Elonu que ha decidit renovar el contracte que la vincula a Girona per una temporada més.

L'ala-pivot, de 30 anys, va arribar la temporada passada procedent del Perfumerías Avenida i es convertia en una jugadora imprescindible per al tècnic, Èric Surís. Ha jugat més minuts que ningú a la plantilla tant a la Lliga com també a Europa. I també és, de mitjana, la més ben valorada. «És una jugadora molt implicada que suma en molts apartats estadístics. La seva continuïtat era una prioritat. Semblava difícil perquè tenia ofertes de Lliga Femenina i també d'equips d'Eurolliga, però tot plegat va fer un tomb i estem molt contents de poder comptar amb ella», deia el director esportiu, Pere Puig. «Sumem una nova peça que coneix el club i així no comencem de zero», afegia.

Amb Elonu, l'Uni ja disposa de sis jugadores confirmades. Una d'elles, Marta Xargay encara que el futur de la gironina no està al cent per cent definit perquè podria marxar si li arriba una proposta que li fa prou patxoca com per canviar d'aires. Laia Palau renovava fa ben poc i dues setmanes enrere es tancava el fitxatge de Julia Reisingerova. A més, tant Helena Oma com Maria Araújo tenien contracte en vigor i continuaran.