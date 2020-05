La calor i jugar sense públic, «hàndicaps» per a Diamanka

Si a Pape Diamanka no se l'ha vist gaire aquesta temporada al damunt de la gespa, se l'ha sentit encara menys. Des que va ser presentat l'estiu passat, un cop després d'anunciar-se el seu fitxatge, costa de recordar algun cop que passés per la zona mixta o que atengués els mitjans acabat l'entrenament. Fins ahir, quan el club l'escollia a ell per fer quatre valoracions, tot parlant del present i futur immediat del Girona, ara que sembla que la competició podria tornar al juny, tot a l'espera dels esdeveniments i de l'evolució de la Covid-19. Coincidia amb la resta de companys que durant els últims dies han anat desfilant pels micròfons del club, els únics que ara per ara poden captar en directe les reaccions dels futbolistes. Definia com a «estranya» la situació que li ha tocat viure des del mes de març fins ara i que és just ara quan comença a veure la llum. «Ens hem passat molt de temps a casa, sense poder trepitjar el terreny de joc i ho hem trobat molt a faltar. Gràcies a Déu tornem a estar aquí de nou».

Els entrenaments individuals ja són història i un cop s'ha passat a una nova fase, els equips ja poden treballar per grups, encara que no pas tots junts. Ho celebra Diamanka, que així es pronunciava sobre aquest tema. «És molt millor entrenar en grup perquè el futbol és un esport col·lectiu. Hem passat de fase i poc a poc ens sentim una mica millor». També té molt clar que la competició, quan torni, no serà igual i hi haurà diversos obstacles que caldrà superar. «Jugar sense públic segur que ho acabarem notant. Les altes temperatures també seran un hàndicap per a tots. Però ens estem preparant per adaptar-nos a tot i per continuar endavant. Això serà important, com també l'estat físic de cadascú de nosaltres».

Si es reprèn la Lliga, els partits es jugaran en estadis buits. També a Montilivi, pel que el Girona no podrà notar l'escalf de la seva gent. Diamanka aprofitava per enviar un missatge als seguidors. «Esperem tot el suport de la nostra gent des de casa, ja sigui veient la televisió o enviant-nos missatges a través de les xarxes socials. Només d'aquesta manera no ens sentirem sols».



Un nou entrenament

Sota les ordres de Pep Lluís Martí i novament dividit en grups de deu futbolistes com a màxim, el Girona es tornava a entrenar ahir a les instal·lacions de La Vinya per tercer cop aquesta setmana. Es manté la posada a punt de la plantilla tot esperant el retorn de la competició, fixat pel proper mes si és possible. Avui, demà i també el dissabte, tres noves sessions de treball, mentre que el cos tècnic ha decidit donar descans als jugadors aquest diumenge per posar-s'hi de nou el dilluns vinent.