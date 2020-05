Marc Bech, nou jugador de la Unió Esportiva Figueres

Marc Bech és nou jugador de la Unió Esportiva Figueres i es converteix en la segona incorporació de l'equip per a la temporada que ve. L'altempordanès arriba per reforçar el mig del camp dels blanc-i-blaus, després del bon rendiment que ha demostrat sobre el terreny de joc aquest curs amb el Banyoles, on ha gaudit de regularitat amb dinou partits jugats i un gol.

«He tornat a la Unió per diferents motius. Soc de Figueres i de petit sempre havia anat a Vilatenim; ara poder jugar al primer equip de la teva ciutat és un orgull», explica el figuerenc sobre el seu retorn.

De 24 anys, Bech buscarà seguir amb el bon nivell que ha demostrat amb els banyolins a Tercera Divisió i aportar en el projecte liderat per Javi Salamero: «Crec que al Figueres hi ha un projecte molt interessant, hi ha una aposta ferma per la joventut i aquest any es veurà reforçada amb jugadors amb experiència. És el moment de mirar amunt i si pot ser entre els vuit primers millor».

Amb passat al Girona B i La Jonquera, el figuerenc deixa el Pla de l'Estany per tornar a Vilatenim sis anys després, on va vestir la samarreta blanc-i-blava en la seva etapa com a cadet i juvenil entre 2010 i 2014, arribant a debutar amb el primer equip en un duel de Copa Catalunya contra el Palamós l'any 2013.