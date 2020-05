Joan Alsina: una cursa d'amistat, esport i solidaritat que ve de lluny

L'èxit de Joan Alsina a les xarxes socials ha acabat l'ampliació del termini de donacions per a la Residència de Cadaqués, aconseguint fer créixer la recaptació fins als 1.640 euros, amb la iniciativa encara en marxa.

Tanmateix, més enllà del repte de cinquanta quilòmetres al passadís de casa seva, la història de Joan Alsina i l'esport amaga una cursa de fons que va començar fa més d'una dècada.

Una marató d'amistat

Per entendre la relació entre el de Sant Mori i l'esport cal posar la vista enrere fins al 2010. «Tenia trenta-cinc anys i no havia fet esport en la vida», explica sobre la seva etapa anterior. I és que la crua realitat va marcar un abans i un després en la vida d'Alsina. La mort del seu amic Josep, aficionat a les curses, va precipitar els seus inicis com a esportista amateur. «Ara fa onze anys, en Josep va morir de leucèmia. Vaig decidir començar a entrenar i corre la Marató d'Empúries per poder-li dedicar», explica. Sis mesos després de marcar-se el repte, a partir d'entrenament, el 2 de maig del 2010, en la vuitena edició de la prova, Alsina va complir amb la promesa, acabant i dedicant-li la cursa al seu amic.

La relació del de Sant Mori amb l'esport es va anar consolidant amb el pas del temps fins a trobar en les curses de cent quilòmetres un nou repte per a seguir progressant. «M'hi vaig enganxar completament. Els cent són una motivació brutal», comenta sobre el seu format de cursa preferit, on va debutar l'any 2014 a Calella. Amb algunes anades i vingudes, Alsina manté les ganes i la il·lusió per seguir competint contra si mateix als seus quaranta-cinc anys.

Alsina tenia previst participar en la 29a edició dels cent quilòmetres de Calella el 4 d'abril passat. La crisi sanitària va impedir la celebració de la prova i va fer la primera donació a la Residència. «Vaig fer els cent quilòmetres a la cinta de casa i vaig donar els diners de les despeses que tenia previstes per a Calella», explica sobre com va iniciar el repte solidari. Una meta que ha creuat gràcies a una altra cursa, la de fons, que va començar fa més de deu anys amb la seva amistat amb en Josep.