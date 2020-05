«Soc fàcil d'engrescar, però és que aquí m'hi vaig llançar de cap»

Amb la salvació a la butxaca, el Banyoles afrontava el repte de cobrir el buit a la banqueta. La marxa d'Adam Fontes havia agafat per sorpresa el club, qui s'afanyava a lligar Pitu Batlle. Als seus 43 anys, l'escalenc afronta amb molta il·lusió el que considera tot un repte.

En un tres i no res ha passat d'entrenar el Verges, a Tercera Catalana, a ser anunciat com a nou tècnic del Banyoles. Li va costar gaire decidir-se?

No, gens. Tot va anar molt ràpid. Em van trucar un diumenge a la tarda. No ha sigut necessari ni veure'ns cara a cara. Se'm va plantejar què es volia fer aquesta temporada. Estem parlant del Banyoles, un club amb història, que juga a Tercera i que representa certs valors. Ens vam entendre ràpidament. Soc fàcil d'engrescar, però la proposta tenia molt bona pinta.

S'esperava «pujar» de nou tantes categories?

D'altres anys m'havien anat sortint coses que feien patxoca. Però sí, aquest any era el que menys m'esperava acabar a Tercera. Perquè estava a Tercera Catalana, sobretot. Quan em van trucar, vaig voler lligar quatre conceptes perquè quedessin clar i m'hi vaig llençar de cap. Potser per això m'ho agafo amb encara més il·lusió.

És tot un repte, no troba?

Per descomptat. Estem parlant del Banyoles, un club amb història, que coneix aquesta categoria perquè ja hi ha estat d'altres anys i hi tornava fa ben poc. No serà fàcil complir els objectius, això ho sabem tots. Quan es puja a una divisió, la que sigui, el primer any sol ser diferent. Hi arribes amb ganes i il·lusió, el que et permet rendir per sobre l'esperat. Després és quan topes amb la realitat. El segon any costarà més i per això haurem de treballar. Primer, reforçant la plantilla i sent una mica més competitius. També li he de dir que aquests reptes són els que més m'agraden.

Parla de reforços. S'ha de retocar gaire la plantilla?

És evident que cal retocar alguna cosa. Què s'ha de fer? Quants jugadors fitxarem? Quants renovaran? Això encara no ho sé. Tot dependrà de si ens anem entenent o no. Tot just he fet el meu primer contacte telefònic i ara em poso a treballar en tot això. Intueixo que el gruix del vestidor renovarà, però no vull parlar sense tenir encara massa coneixement de la situació.

Entrenava el Verges a Tercera Catalana i ara passarà a fer-ho a Banyoles, a Tercera Divisió. Quin salt, no troba?

Un salut molt bèstia! Però sol ser-ho més si mai has tastat aquesta categoria. Llavors s'encara amb molt més respecte. En tinc, però no tant perquè ja hi he estat. Sé una mica com funciona. És un gran salt que afronto amb molta il·lusió.

A Tercera vostè hi va dirigr el Palamós i les coses no van anar gaire bé...

Va ser complicat. Hi vam arribar al gener i teníem poc marge d'actuació. Em va passar com ara amb el Banyoles. No podia dir que no. Estàvem parlant de Tercera i del degà! Una sèrie de petits detalls van fer que no aconseguíssim la salvació. Podríem haver sumat de tres en tres i ho vam fer d'un en un. Ens vam quedar a tocar, ben a prop.

Com vol Pitu Batlle que sigui el seu Banyoles?

L'equip que jo vull, o el que m'agradaria tenir, ha de ser intens, que treball i estigui ben posat al camp. Capaç de pressionar, que sàpiga gestionar la pilota. Soc conscient que ens costarà tenir-la, però quan això passi, haurem de saber què fer. Vull un Banyoles consistent, sòlid, amb les idees clares, al qual sigui difícil fer-li mal.

I que funcioni a casa.

Sobretot. Si a casa no funciones has d'anar a fora a rascar punts i això costa més.

Quina Tercera s'espera?

A l'espera de veure com s'organitzarà la competició, estic segur que serà una lliga competitiva i complicadíssima. Hi ha tres o quatre equips inaccessibles, que ens queden molt lluny. La resta estan més igualats. Hem d'intentar lluitar amb ells, estar allà per poder-nos salvar. Crec que ho podrem fer.