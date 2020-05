Entrenament Una nova sessió per grups a La Vinya per continuar amb la posada a punt de l'equip

Si tot va com està previst i les circumstàncies ho permeten, la competició, tant a Primera com també a la Segona Divisió A, es tornarà a posar en marxa el proper mes de juny. És per això que el Girona continua la seva posada a punt, per reprendre la Lliga de la millor manera possible. Des de dilluns, l'equip s'entrena dividit per grups de fins a deu futbolistes tot seguint les directrius del tècnic, Pep Lluís Martí. En uns dies, tot depenent de com evolucioni la pandèmia i de si les autoritats pertinents ho permeten, el grup es podrà entrenar al complet, pas previ al retorn a una normalitat molt propera al que es vivia ara fa poc més de dos mesos.