Maverick Viñales no passa de la sisena posició a Misano

En plena lluita per desempatar al capdavant de la general, Maverick Viñales no ha passat de la sisena posició a la MotoGP Virtual Race 4, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per una topada en els primers instants de la prova.

El rosinc partia des de la quarta plaça de la graella i, tot just perfilant la primera corba, una picabaralla amb el japonès Nakagami -i Bagnaia també passava per allà- ha acabat amb Viñales fora pista i reincorporant-se a la cua.

Tot i això, l'altempordanès ha remuntat des de l'onzena fins a la sisena posició intentant salvar els mobles, en la segona victòria del calendari per a Àlex Márquez, que desfà l'empat amb el rosinc i Bagnaia al capdavant de la general.

En un final d'infart, el pilot de Repsol Honda ha avançat el seu germà Marc, en l'últim sospir, per endur-se el gat a l'aigua i demostrar que, davant la pantalla, mana el petit dels Márquez.

Ha completat el podi l'italià Valentino Rossi, gràcies a les nombroses errades del poleman, el francès Fabio Quartararo.