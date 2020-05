L'Uni renova el seu pal de paller

L'Spar Citylift Girona ja té l'assegurança del seu pal de paller. Era qüestió de dies que es formalitzés l'acord i, després de setmanes negociant el nou contracte, el club va anunciar ahir la renovació de Laia Palau. Sense saber encara quin pressupost hi haurà la temporada vinent, el director esportiu Pere Puig pot continuar planificant un equip competitiu amb la garantia de disposar un any més de la base barcelonina. «Estem molt contents perquè amb la Laia renovada tot és més fàcil i senzill», s'afanyava a comentar Puig.

Amb 40 anys, Palau s'ha convertit en la referència del vestidor. Va arribar a l'Uni l'any 2018 per ser el fitxatge estrella de l'equip d'Èric Surís. Després d'haver-ho guanyat tot arreu d'Europa, va sorprendre que tornés a Catalunya quan l'any abans havia marxat a Austràlia i, fins i tot, s'havia parlat d'una possible retirada. Només aterrar a terres gironines, va tenir molt pes a la plantilla fins a ser-ne una de les capitanes juntament amb Núria Martínez. «Teníem molt clar que volíem que la Laia renovés i que fos un altre cop el pal de paller del nou projecte. A partir d'aquí, construirem l'equip», deia Puig. I és que comptar amb l'experiència de la barcelonina, que afrontarà la seva 23a temporada com a professional -va debutar amb l'Universitari de Barcelona l'any 1997-, és fonamental per als gironins: «Està disposada a donar la seva opinió sobre el perfil d'equip que volem i molt implicada, com sempre. Per nosaltres és una satisfacció que la Laia continuï un any més, ja no només perquè la puguem gaudir nosaltres a Fontajau sinó perquè la pugui gaudir tot el bàsquet català. Amb l'empremta que deixarà, serà molt difícil que algú ompli el seu buit».

La base barcelonina tenia força clar que es retiraria de la selecció espanyola després dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i s'estava rumiant si jugaria un any més amb l'Uni, però la pandèmia del coronavirus li va truncar els plans de la mateixa manera que ho va fer amb l'equip en donar per acabada la temporada. La FEB va decretar el final de la Lliga Endesa Femenina sense donar opcions a les gironines de revalidar el títol de campiones. Tenint en compte els riscos de propagació de la COVID-19, la decisió del COI va anar en la mateixa sintonia, considerant precipitat el retorn a la competició, i va ajornar els Jocs de Tòquio fins a l'estiu del 2021. Amb tot, Palau va arribar a pensar a penjar les botes durant el confinament però la seva passió pel bàsquet ha acabat sent més forta i ha optat per seguir una altra temporada i aguantar amb la selecció fins a Tòquio.

Amb l'Uni, Palau ha aconseguit el títol de Lliga i la Supercopa de la temporada 2018-19. A més, també s'ha apuntat dues lligues catalanes (2018 i 2019) i ha tastat l'Eurolliga en 15 edicions -guanyant amb el Ros Casares, el Praga i l'última amb l'equip de Surís. Com a jugadora de la selecció espanyola és qui més medalles col·lecciona, sumant un total de 12 entre Mundials, Europeus i Jocs Olímpics.



Surís i Elonu, els pròxims objectius

El sí de Laia Palau per a la temporada vinent s'afegeix a la tornada de Julia Reisingerova, que ha fitxat per dues temporades procedent del València BC. La base barcelonina i la pivot txeca són els primers anuncis d'una plantilla que també té lligats els noms d'Helena Oma, María Araújo, amb contracte en vigor, i Marta Xargay, que té una clàusula fins a l'1 de juny que li permet quedar lliure si decideix executar-la. Després de la renovació de Palau, l'Spar Citylift Girona té entre cella i cella lligar Èric Surís i Adaora Elonu. El tècnic i l'aler-pivot nigeriana són els pròxims objectius de Pere Puig. Cada cop té l'equip més estructurat, però segueix treballant amb la incògnita del pressupost per a l'any que ve. La intenció és arribar a un benentès amb ambdós. Surís també estaria d'acord de dirigir l'equip per 5è any consecutiu.