Joan Llunell «La temporada que ve ha de ser tant o més exitosa que aquesta»

Dit i fet. L'estiu del 2018, el president Joan Llunell i vicepresident Jordi Paretas agafaven el relleu a la junta de la Unió Esportiva Sarrià i des del minut zero van apostar pels objectius més ambiciosos. Volien veure l'equip del seu poble competint a Divisió d'Honor Plata i ho van aconseguir en temps rècord. Tot just avui fa un any d'aquell històric ascens. «Va ser una sorpresa. Quan arribes, fas una planificació i el primer any ja surten bé les coses, vas envalentit. Podem pensar que hem tingut la sort del principiant, tot i que és la suma de molts factors», explica Llunell.

A Sarrià, el passat 18 de maig de 2018 es van alinear els planetes per culminar una temporada pletòrica guanyant per golejada el Xiria (31-22). «El secret seria apostar per un bon director esportiu (Josep Espar) i a partir d'aquí tenir bons entrenadors que treballin bé la base per a un èxit futur. La clau va ser que ja teníem un molt bon equip amb jugadors experimentats i hi va haver una confluència amb el canvi d'entrenador i de plantejament», apunta.

L'equip va pujar de categoria sota les ordres de Pere Coll i Jordi de Toro, que van decidir no seguir el club en l'estrena a Plata. Va ser aleshores quan va aparèixer Salva Puig. L'exjugador del Barça i del Granollers a l'Asobal va fer-se càrrec del Sarrià i va signar un debut per emmarcar, tot i que la temporada s'hagi donat per acabada per culpa del coronavirus: «Era una aposta arriscada perquè venia d'entrenar el Calella a Lliga Catalana, però hi vam confiar i estem molt contents». Tant és així que, després de mantenir tot l'any l'equip fora del descens, Puig ha renovat per una temporada més.

«La valoració d'aquesta temporada és molt bona. Hem competit de tu a tu en una categoria complicada amb equips semiprofessionals i uns pressuposotos alts. Per a un poble petit amb pocs patrocinadors té molt mèrit, també per al Bordils. A més, amb bons resultats. Vam guanyar al camp del Villa de Aranda, que ha pujat a l'Asobal, i hem superat diverses fases de la Copa del Rei. No poder acabar-la jugant ha estat un cop dur perquè ens trobavem en un bon moment i estavem motivats», diu.



L'afició, un jugador més

Com a tot arreu, la pandèmia ha obligat el club a celebrar el primer aniversari de l'ascens a través de les xarxes socials i a començar la planificació de la temporada 2020-21 amb una pila d'interrogants. Un dels que més preocupen, però, és el de l'afició. I és que un club com el Sarrià no s'entén sense el suport de la seva gent: «El públic ens ajuda moltíssim tenint el pavelló sempre ple i animant a l'equip. I el suport dels socis, sobretot, que econòmicament ens permeten jugar a aquesta categoria». L'única cosa que té clar la junta directiva del Sarrià és que seguirà treballant perquè «la temporada que ve sigui tant o més exitosa que aquesta». «Algun jugador ens ha dit que no continua, però ara mateix no podem saber si hi haurà molts canvis. La incògnita és com començarem i amb quines condicions», conclou.