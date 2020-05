Després de l'aturada per la pandèmia del coronavirus, el Bayern de Munic no va fallar a la represa de la Bundesliga i va guanyar la Unió Berlín (0-2) amb la intenció d'aplanar el camí per aconseguir el vuitè títol de Lliga consecutiu. L'equip de Hans-Dieter Flick va superar sense problemes un rival de la part baixa de la classificació amb els gols de Lewandowski de penal i Pavard. Müller va avançar el Bayern a l'inici del partit, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc.