tripijocs L'ex-Girona Paco Esteban apareix en el cas Oikos

? El cas Oikos sobre tripijocs en partits de futbol continua obert. Ahir es va revelar el contingut d'uns missatges de WhatsApp entre un dels caps de la trama, Carlos Aranda, i l'exjugador del Girona 2008-09 Paco Esteban. Aranda hauria instat Paco Esteban a contactar amb el davanter del Getafe Jorge Molina per si seria possible arreglar el partit entre el Getafe i el Vila-real de l'última jornada de Primera del curs passat en què els madrilenys es jugaven entrar a la Champions. Paco Esteban, excompany de Molina a l'Elx i d'Aranda al Granada 74, asseguraria després de parlar, presumptament amb Molina, que el partit ja estava arreglat perquè el Vila-real cobrava 2 milions. Els noms del central Miguel Ángel Tena, exElx entre molts altres equips, i de l'agent de Paco Esteban i Molina, Domingo Sevillano. LaLiga ha anunciat que ha obert «un expedient d'informació reservada». Al mateix temps, tant el Getafe com el Vila-real van rebutjar totalment formar part d'aquesta operació i en el cas dels madrilenys van mostrar «suport incondicional» cap al seu davanter i capità.