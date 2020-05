protocols Una posada en escena marcada per les mesures de seguretat

El noruec Haaland era una de les sensacions de la Bundesliga aquesta temporada. El jove davanter del Borussia Dortmund va ser l'encarregat de fer el primer gol del nou futbol en una imatge que farà la volta al món. Haaaland se'n va anar a un córner i va començar a ballar sol mentre els seus companys es frenaven pocs abans d'arribar i el felicitaven amb un toc de colze. La prohibició de les celebracions conjuntes en els gols és una de les restriccions que imposa la Bundesliga, li també farà LaLliga, en aquesta nova etapa. No hi va haver abraçades i tampoc hi va haver públic a l'estadi. Els jugadors van sortir al camp per separat i sense fer-se la fotografia inicial habitual. A la banqueta, mascareta i distància entre tots els membres, tret de l'entrenador.