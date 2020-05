el president Geli, ambiciós: «Estic convençut que tindrem les nostres opcions»

? El president del Girona Delfí Geli destaca que el conjunt de Pep Lluís Martí encara aquest esprint final d'onze partits «amb moltes ganes i il·lusió» de fer realitat l'objectiu de l'ascens, però també «amb molta prudència». «Estem convençuts que ho donaran tot per aconseguir-ho. Tenim una plantilla extensa, que pot respondre perfectament, i si tots estan al seu nivell, tindrem les nostres opcions», assegura. Malgrat que des del club encara no se sap quan es reprendrà la competició, Geli celebra que la lliga pugui finalitzar-se sobre el terreny de joc: «La lliga s'ha d'acabar a la gespa. És el millor, i el més just. Esperem que aviat tot torni a la normalitat i podem superar aquesta situació tan delicada que estem vivint», diu el president gironí.