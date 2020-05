Leo Messi diu que l'aturada pot haver estat «positiva» per al FC Barcelona

L'argentí Leo Messi, capità del FC Barcelona, va assegurar que és possible que «aquesta aturada» obligada per la crisi de la covid-19 pugui «acabar beneficiant» esportivament el club blaugrana. En unes entrevistes a Sport i Mundo Deportivo, Messi aborda l'actualitat del club. «Mai vaig dubtar de la plantilla que tenim i no tinc dubte que es pot guanyar tot el que queda, però no jugant d'aquesta manera com jugàvem», va matisar Messi en referència a unes declaracions que va fer on deia que veia complicat aspirar a guanyar la Champions League. Messi insta tothom a no abaixar la guàrdia. «Tornar a entrenar és un primer pas, però no hem de confiar-nos. Cal seguir prenent totes les precaucions i assumir que jugarem els partits a porta tancada».