Joan Alsina recapta més de 1.400 euros per a la Residència de Cadaqués

Des del passadís de casa seva, Joan Alsina ha aconseguit recaptar més de 1.400 euros per a la Residència Geriàtrica l'Hospital de Cadaqués gràcies al repte solidari que va impulsar a través de les xarxes socials. L'altempordanès ha completat amb èxit els 50 km de la prova casolana, superant amb escreix l'objectiu marcat inicialment.

Alsina reconeix que «el repte solidari s'ha menjat l'esportiu», i és que la xifra marcada a la plataforma migranodearena.org, portal per on s'han canalitzat les donacions, ha superat àmpliament els quatre-cents euros que es va plantejar en un principi. «No em vaig atrevir a posar més per si de cas. Volia arribar als quatre-cents com a mínim i no quedar-me a mig camí», ha explicat Alsina sobre una campanya que va moure a través de les xarxes socials: «els hi vaig enviar a tots els contactes que creia que podien ser receptius. Només demanava si ho podien compartir i va anar a més».

La recaptació representa una ajuda per a la Residència Geriàtrica l'Hospital de Cadaqués. Si bé és cert que el centre no ha patit cap infecció per coronavirus fins ara, les despeses s'han incrementat d'ençà de l'inici de la pandèmia i tota ajuda és poca. «És una iniciativa d'una solidaritat increïble. Estem molt agraïts», ha comentat Empar Ribera, directora del centre, que reconeix que el fet de ser una residència petita -amb poc més de vint places-, «implica ser deficitària econòmicament» i les donacions representen «una ajuda fonamental» per a la seva activitat.

Una cursa al passadís de casa



A les set del matí, Alsina ha començat el seu recorregut i, poc després dels primers 30 km, s'ha aturat per esmorzar aprofitant que estava a casa seva. «No se m'ha fet gens pesat. Estic acostumat a fer-ne molts i en podria haver fet més segurament, però l'important era el repte solidari», ha valorat el corredor sobre la prova.

Amb un ritme de 7 km cada hora i avituallament cada 10 km, finalment, Joan Alsina ha pogut parar el crono en 7 hores i 10 minuts aproximadament, completant el repte dels 50 kilòmetres i ajudant en aquests moments tan delicats per a tothom sense sortir de casa.