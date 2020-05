L'Associació Hajime es reinventa per mantenir la normalitat en temps de confinament

El món de l'esport formatiu ha patit de ple la frenada en sec amb motiu de la crisi sanitària. Si bé és cert que un dels entreteniments principals durant els moments més complicats i estrictes del confinament s'ha centrat en l'entrenament a casa, l'Associació Hajime ha anat un pas més enllà.

A partir de la segona pròrroga de l'estat d'alarma, el club judoka va intentar recuperar la normalitat i seguir amb la planificació inicial gràcies a les eines telemàtiques. Mantenir el programa formatiu, els entrenaments en grup, els conceptes específics i promoure una llarga llista d'activitats lúdiques complementàries han omplert l'agenda durant les últimes set setmanes.

«Vam entendre que la situació anava per llarg. Arribem a la recta final de la temporada i és el moment dels canvis de nivell», explica el president, Daniel Aguilera, sobre l'origen d'aquest nou plantejament.

L'activitat de l'Hajime es manté amb una normalitat relativa, ja que es conserven bona part de les sessions grupals de judo en format telemàtic, aconseguint una bona acceptació amb més de noranta usuaris del club. «És la manera que hem trobat tots per practicar l'esport que ens agrada. Tenim uns alumnes que s'impliquen i l'equip ha estat a l'altura. A més, d'aquí a poc toquen els canvis de cinturó i no volíem frenar la mainada», valora Aguilera sobre els motius per impulsar un sistema en línia que permet avaluar els alumnes amb tasques setmanals i vídeos demostratius per mantenir la seva formació gairebé intacta.

«Aquest és la forma que hem trobat per seguir endavant. Tot i que preferim el tatami, hem aconseguit que els grups mantinguin els lligams entre ells. Veiem la gent molt motivada i la previsió és seguir fins que puguem fer entrenaments normals», afegeix.

A més de l'intent per mantenir la normalitat en la pràctica formativa, el club ha buscat impulsar noves fórmules per portar millor el confinament. I és que l'associació ha impulsat internament diferents tallers, tutorials de cuina, entre altres iniciatives d'entreteniment. Una forma de mantenir la normalitat en aquests moments i continuar amb l'activitat esportiva i social del club des de fa, almenys, set setmanes i fins a nova ordre.