El Girona CH renova Jaume Llaverola, Pujol, Gurri i Hernández

El Girona CH continua la planificació de la pròxima temporada. El conjunt blanc-i-vermell va anunciar ahir les renovacions de tres jugadors importants aquest exercici com Jaume Llaverola, Gerard Pujol i Xevi Gurri. El veterà porter, que al juliol farà 45 anys, complirà la sisena temporada defensant el conjunt gironí. Ramon Benito i Marc Comalat continuaran comptant també amb Josep Hernández, Gerard Pujol i Xevi Gurri a més a més d'Humberto Mendes, que ja va renovar la setmana passada. Són baixa, per contra, Mangas que torna a l'Olot, i Oriol Garcia. El club treballa per concretar les primeres incorporacions i sobre la taula hi ha els noms de David Gelmà i Víctor Crespo que han jugat aquesta temporada a Itàlia.