La Bundesliga aixeca el teló

Pels malalts de futbol que no siguin alemanys veure un Fortuna Düsseldorf- Paderborn pot ser una cosa normal; per als amants del futbol un Eintracht de Frankurt-Borussia Mönchengladbach pot ser atractiu i, fins i tot pels simples aficionats, mirar-se un Borussia Dortmund-Schalke 04 pot resultar interessant. Sigui com sigui, ahir durant un moment o altre de la tarda, tots aquells a qui el futbol els desperta algun sentiment es van posar a davant de la televisió per veure la represa de la Bundesliga després de l'aturada per la pandèmia de la COVID-19. Fins i tot aquells a qui el futbol no els genera cap mena de passió van voler observar, encuriosits, com era la tornada. La represa de la Bundesliga d'ahir formarà part de la història de l'esport. Alemanya va liderar el retorn a la normalitat desafiant el coronavirus amb sis partits que van servir per alçar el teló del futbol europeu. Uns partits que van ser també banc de proves i de mirall per a la resta de grans lligues (Anglaterra, Espanya i Itàlia) que estan preparant la tornada de les competicions. La imatge va ser l'esperada. Estadis buits, freds, sense encant on els crits dels jugadors i dels entrenadors -tots nets de COVID-19- se sentien nítidament a través de la televisió.

El futbol que veurem, si no hi ha cap rebrot greu a l'estat, a partir de mitjan juny serà el que es va veure ahir als camps alemanys. Al sofà de casa, per televisió i amb una sensació de fredor màxima en tot plegat. El passamà inicial, les encaixades de mans final o les abraçades després de marcar van deixar lloc a celebracions de gol antinaturals, amb el colze, distàncies de seguretat a les banquetes i la megafonia com a substitut artificial dels càntics dels aficionats. Un futbol diferent i sense ànima, però en definitiva, el que molta gent volia, futbol.

El partit que tothom tenia assenyalat en vermell era el derbi del Ruhr, el Borussia Dortmund-Schalke 04. Un duel per la lluita pel títol que va caure clarament del cantó local (4-0). La Bundesliga deixar sis resultats en aquesta primera tongada i tornar en part on ho havia deixat, amb Haaland demostrant ser el davanter de moda. El jove noruec va marcar un gol històric, el primer després del coronavirus, en una jugada al primer toc a la mitja hora, amb taló de Brandt i assistència de Thorgan Hazard. Entre ells tres i Guerreiro van ballar un Schalke que va començar pressionant, però que en 15 minuts estava ja sotmès. Tot just treure el cap a la porteria rival l'equip miner i Hazard i un doblet de Guerreiro van golejar en l'exhibició ofensiva del Dortmund. El Schalke no canvia la ratxa d'abans de l'aturada, amb el vuitè partit sense guanyar i fora d'Europa, mentre que els del Signal Iduna Park sumen 54 punts, a un del líder Bayern.

El tercer equip en persecució al capdavant, el Leipzig, va ensopegar (1-1) amb el Friburg, amb el que pot veure escapar-se a set punts el lideratge si guanya el Bayern a la Unió Berlín avui. El fort inici deixar aviat sense gasolina a Leipzig, mentre que el Friburg va aguantar i es va posar per davant per mitjà de Gulde. El Leipzig no va reaccionar fins entrada la segona part i va empatar per mitjà de Poulsen. Va perdonar l'equip de Champions, especialment per mitjà de Lookman, i va donar gràcies al VAR per salvar fins i tot l'empat, per un gol anul·lat a Koch en el descompte. A més, un gol sobre la botzina de Daniel Ginczek col·loca a Wolfsburg en zona europea, amb un 1-2 a l'Augsburg. Amb intenció d'enganxar-se a aquesta zona noble, el Hoffenheim es va emportar un correctiu (0-3) de l'Hertha Berlín, mentre que en la lluita per evitar el descens, el tercer per la cua Fortuna Düsseldorf va empatar sense gols amb el cuer Paderborn.