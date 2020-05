Ferrari fa oficial el fitxatge de Sainz a partir del 2021

Carlos Sainz, actualment a les files de McLaren, serà pilot de l'equip Ferrari de Fórmula a partir de la temporada 2021, segons va anunciar ahir l'escuderia italiana. Sainz, de 25 anys i fill del bicampió del món de ral·lis, signa per dos anys amb Ferrari en substitució del tetracampió alemany Sebastian Vettel i per ser el company del monegasc Charles Leclerc.

El madrileny va arribar a la F1 en 2015 de la mà de l'escuderia Toro Rosso, en la qual va romandre fins a mitjans de la campanya de 2017, quan va fitxar per Renault. En acabar la temporada 2018 va passar a les files de McLaren, en la qual s'estarà fins que acabi aquest any. Ha disputat un total de 102 grans premis amb un tercer lloc en el del Brasil de l'any passat com a millor resultat. Ha sumat fins a la data 267 punts al campionat.

Sainz serà el tercer pilot espanyol a ser pilot oficial de Ferrari, després d'Alfonso Cabeza de Vaca, Marquès de Portago, i Fernando Alonso. També han vestit de vermell, com a pilots de proves, Marc Gené i Pedro Martínez de la Rosa. «Sóc molt feliç per tenir l'oportunitat de córrer per Ferrari a partir de 2021 i de pensar en el meu futur amb aquest equip. Encara tinc un any important amb McLaren Racing i estic ansiós per tornar a córrer amb el meu equip aquest curs», afirmar Sainz.

El madrileny formarà amb Leclerc la parella de pilots més joves en els últims 50 anys de Ferrari i, segons el gerent de gestió esportiva i director de l'equip, Mattia Binotto, és una aposta «ideal» per tornar al cim de la Fórmula 1. «Amb cinc temporades d'experiència, Sainz ha demostrat tenir talent, habilitat i les característiques adequades», va dir.