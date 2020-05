«És difícil que canvïi gaire la classificació però segur que hi haurà alguna sorpresa»

Confinat a casa seva, el màxim responsable esportiu del Girona està en permanent contacte amb l'entrenador i els jugadors. Tots els detalls són importants per a la represa i Quique Cárcel té clar que l'equip s'ha preparat bé, malgrat les limitacions, per al desenllaç de la Lliga. Ambiciós de mena, no descarta res tot i que té clar que la via del play-off és la més realista. De cara al futur, ja està treballant en la temporada que ve tot i que amb un piló d'interrogants que no sap quan es podran resoldre.



Sembla que d'aquí a un mes la pilota tornarà a rodar. Content?

Estem vivint un moment excepcional i la gent del futbol entenem i sabem la realitat que viu la societat en molts aspectes. Sobretot en l'àmbit de salut perquè molta gent ha perdut familiars. També en l'econòmic perquè moltes empreses passen per moments molt difícils. La nostra intenció de bon començament era acabar la temporada. És realment el que tots volem perquè una temporada sense acabar no tindria gaire sentit.

França, Bèlgica i Holanda han suspès les lligues però Portugal, Alemanya, Anglaterra i aquí sembla que es jugarà. Entén les postures més dràstiques?

Respecto les decisions de tots els governs. Jo el que sento és que la temporada s'ha d'acabar perquè si no, hi hauria mots perjudicis. Hi ha el tema econòmic i també de rendiment, perquè les coses s'han de guanyar al camp. El millor per tothom és acabar.

Tornar a jugar ajudarà la societat?

El que ajudarà serà que baixin els casos i torni la normalitat. Perquè n'hi hagi, de normalitat, cal que la gent la vegi com més aviat millor. No només amb el futbol, sinó amb les feines i al carrer. El futbol no ha de ser diferent. Així com molta gent ja treballa, el futbol també ha de començar. Ajudarà sí, en el sentit que és un entreteniment i la gent en gaudeix.

Ha estat en contacte amb els jugadors? Com estan els ànims?

Han estat 8 setmanes de confinament i cadascú ho ha passat com ha pogut. Molts són lluny de casa i sols. He percebut un gran professionalisme, una gran dinàmica de grup i de treball malgrat les condicions. Estem contents perquè tots han vist que era un punt mort i s'han cuidat molt per estar preparats per aquesta fase.

Vénen 11onze partits més un hipotètic play-off al pic de l'estiu. Si fa gaire calor pot ser terrible.

És una situació excepcional. Ens hi hem d'adaptar. La calor influeix al rendiment, sí. Sempre hi ha precaucions de la Lliga a l'estiu i se seguirà per la mateixa línia. La diferència amb els amistosos d'estiu és que ara hi haurà una gran exigència mental.

Costarà endollar altre cop els jugadors per motivar-los cap a l'objectiu?

Saben què ens estem jugant com a club i ells com a professionals. Tenim confiança en ells.

Sense el caliu del públic costarà més?

El futbol sempre s'ha viscut amb públic. No serà el mateix i serà una sensació estranya. Els camps plens es noten per als futbolistes. Haurem d'adaptar-nos-hi i esperar que ben aviat puguem tornar a veure els estadis plens, que és el més bonic.

Martí tindrà molta més feina en l'aspecte mental?

És un repte per a ell. Ens jugarem coses molt importants i el tema mental influirà. Qui sàpiga competir bé aquests 11 partits tindrà avantatge. Tot i això, són els futbolistes els que es mentalitzaran i hauran de fer un pas endavant. És una feina global però el míster és el nostre líder i haurà d'estar molt atent a tot.

Hi ha anat parlant? Com el veu?

Hem estat en contacte cada setmana. Ha fet una feina molt important amb el cos tècnic creant molts vincles per treballar de manera conjunta telemàticament. Han fet reunions i entrenaments grupals per videoconferència. No hem parat en aquest sentit.

L'aturada pot haver anat bé a algun jugadorper fer net de cap?

Tots els clubs hem fet càbales a veure si ens haurà anat bé o no. Sí que tinc la sensació que hi ha jugadors que potser no estaven fent la temporada que voldrien o que nosaltres esperàvem i que faran un pas endavant. És com si comencessin de zero. Han de sentir que és una oportunitat per reivindicar-se i acabar d'una manera diferent, més bona. Algun jugador ens sorprendrà i ens donarà rendiment important.

Considera que hi pot haver sorpreses en aquestes 11 jornades que resten?

S'han jugat molts partits, quasi tres quarts de Lliga. El quid de la qüestió és saber com s'encararan els 11 partits. Potser alguns estaven en molt bona forma i amb el seu públic eren un equip molt difícil de guanyar i ara qui sap si no tindran la mateixa fortalesa. Pot passar. És difícil que canviï gaire la classificació però segur que hi haurà alguna sorpresa.

Es van rumiar bé no fitxar cap substitut pel lesionat Brandon?

És una baixa important, sí. Ara bé no tenia cap lògica fitxar en la situació en què estem. Tenim una plantilla llarga i competitiva, hi ha ingressos que no entraran i a més a més s'han arribat a acords amb la gent perquè fes un esforç. Era de sentit comú no fer-ho.

Zeballos, que va arribar la setmana del confinament, haurà d'assumir una responsabilitat en atac que potser no li pertoca?

No. És un jugador més i no tindrà responsabilitat ni pressió afegida. N'hi ha molts altres que fa més temps que són a l'equip i estan capacitats per agafar un rol important.

Pol Llonch era la primera opció al gener per reforçar l'equip?

Vam treballar molts noms com cada any però al final hi ha situacions que fan que alguns siguin inviables. Crèiem que era un perfil que podia aportar el que cercàvem. Les condicions però, no eren les que podíem nosaltres i no vam arribar a bon port.

Morilla, Víctor, Ilyas, Turmo i Kebe han estat inscrits a la Lliga per reforçar el primer equip en aquest tram. Com és que no han comptat amb Carlos Martínez, que ja havia debutat i marcat amb el primer equip?

És una decisió de club i entrenador. Acaba contracte al juny. Si el renovem ja no serà sub23 i s'hauria de quedar a la primera plantilla. Té molt bon futur però s'han de prendre decisions. Tot i això, en cap moment li hem dit que no. Amb els del primer equip estem coberts i també hem dut nanos joves que tenen progressió i futur al club.

Com es planifica la temporada entrant amb aquest escenari ple d'incògnites?

El futbol sempre és molt incert. Cada any els equips que no tenen els objectius assolits tenen incerteses però enguany més. L'any passat per exemple ja sabíem que competiríem a Segona A. No hem parat de plantejar-nos què pot passar amb les dues situacions però a l'hora de prendre decisions és difícil perquè no sabem quin pressupost tindrem. A més a més, sembla que no estan clars els pressupostos de la temporada que ve. El que sí que tenim clar és cap on volem nosaltres anar tant en un lloc com a l'altre.

La farà vostè la plantilla del Girona 2020-21?

Qui l'està pensant i confeccionant sóc jo, però si la faré dependrà de com acabi tot, els objectius i de moltes coses. És cosa del futur.

El seu futur va lligat a l'ascens?

Tinc dos anys de contracte. Si no passa res estrany...

Ha començat a parlar de renovacions o millores amb algun jugador?

Tenim molta gent amb contracte i un cop sapiguem on serem, llavors prendrem decisions de continuar o no. En aquest moment, toca pensar a competir al màxim nivell els 11 partits.

Es plantegen algun tipus de rebaixa en el pressupost pel primer equip el curs que ve?

No és el mateix un pressupost a Primera que a Segona. Amb les televisions hi ha noves negociacions i ja veurem quin gruix d'ingressos entra. També cal veure com es fa amb els abonaments. S'hi està treballant.

Només es pot aspirar al play-off? L'ascens directe és impossible?

Hem de ser tan ambiciosos i mirar de sumar els màxims punts i a veure què passa. Tot i això, sabem que hi ha dos equips que ens treuen un avantatge important. Toca pensar a guanyar a Las Palmas i ja veurem després on som.