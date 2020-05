Albert Carbó: «Vam revertir la situació quan ningú apostava per nosaltres»

El futbol a l'Alt Empordà abaixa la persiana. Faltava confirmar la decisió de la Federació Espanyola per descartar definitivament la participació del Peralada en un Play-Off d'ascens a Segona B. Així ho va fer l'ens federatiu la setmana passada, ratificant la proposta traslladada a les regionals anteriorment. Si bé és cert que la possibilitat d'una promoció amb presència altempordanesa era improbable, la resolució serveix, ara sí, per tancar el curs, una temporada on els xampanyers han aconseguit una trajectòria fulgurant des del no-res fins a tocar el Play-Off amb la punta dels dits.

Una sorpresa esperada

El Peralada ha acabat en la cinquena posició amb 46 punts, a només quatre de la promoció, i proclamant-se campions de la segona volta. Amb un inici complicat, els xampanyers es van impulsar amb el pas de les jornades fins que a la segona volta van sumar vint-i-un punts de vint-i-quatre possibles, unes dades que auguraven un final de curs ambiciós.

«És una llàstima com ha acabat tot plegat. Vam tenir un inici complicat però vam revertir la situació quan ningú apostava per nosaltres. Tot i això, estic molt content perquè l'equip va creure i confiar. Hem acabat en una senyora posició i som campions de la segona volta, ens emportem això», valora Albert Carbó sobre el seu debut, que ha servit per ratificar la confiança que Nitus Santos i el club van dipositar en el peraladenc per liderar el projecte després de la ruptura amb el Girona.

Continuïtat del bloc

Amb la temporada resolta, no és poca la feina que se li ha girat al Peralada. Els altempordanesos esperen poder renovar bona part de la plantilla i la direcció esportiva ja treballa per garantir la continuïtat del nucli duu, tenint en compte, també, la nova realitat que viurà el futbol semiprofessional en l'aspecte econòmic.

«La situació serà diferent i afectarà tots els clubs, però m'agradaria intentar mantenir gran part del bloc per a la temporada vinent. Ara toca moure'ns per tancar renovacions i esperar alguna incorporació», explica el tècnic sobre la configuració de la plantilla pel curs vinent, remarcant l'objectiu d'aspirar a tot: «Volem tornar a intentar el que no hem aconseguit per ben poc».

En aquests moments, Albert Carbó compta amb el jove Arnau Ortiz, una de les revelacions de l'equip i que va renovar just abans de l'aturada, i Josu Currais, arribat al mercat d'hivern, que va signar per tres anys amb els altempordanesos. Ara com ara, queda molta feina per fer a Peralada.

C.F. PERALADA 2020/21

Altes: -.

Baixes: -.

Renovats: Aranu Ortiz i Josu Currais.

Pendents: Ritxi Mercader, David Aroca, Xavi Ferrón, Marc Medina, Gerard Asparó, Ivan Amoedo, Èric Vilanova, Èric Pimentel, Pep Piany, Carles Puig, Guillem Jiménez, Sergi Romero, Jorge Torres, Sergio Álvarez, Damian Waller, Víctor Bertomeu, Albert Canal, Toni Cunill i Pol Gómez.