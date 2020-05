Horaris i on veure tots els partits de la Bundesliga

La lliga alemanya és la primera gran competició de futbol que reprèn l'activitat després del tancament per la crisi del coronavirus. Aquest cap de setmana del 16 i 17 de maig, la Bundesliga torna amb la disputa a la 26a jornada, la primera de les nou que resten per acabar la competició. Tots els partits seran televisats, però es jugaran a porta tancada. El Bayern de Munic és líder de la classificació amb 55 punts, quatre més que el Borussia Dortmund. Leipzig, Borussia Moenchengladbach i Bayer Leverkusen lluiten per guanyar una plaça per disputar la pròxima Champions League.

Bundesliga : Horari i plataforma on veure els partits del 16 al 18 de maig

Dissabte 16 de maig

Borussia Dortmund - Schalke 04 | 15:30 (#Vamos y Movistar Liga de Campeones)

Hoffenheim - Hertha Berlin | 15:30 (Movistar Liga de Campeones)

RB Leipzig - Freiburg | 15:30 (Movistar Liga de Campeones)

FC Augsburg - Wolfsburg | 15:30 (Movistar Liga de Campeones)

Fortuna Düsserldorf - SC Paderborn 07 | 15:30

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach | 18:30 (Movistar Liga de Campeones)

Diumenge 17 de maig

FC Köln - Mainz 05 | 15:30 (Movistar Liga de Campeones)

Union Berlin - Bayern Munich | 18:00 (Movistar Liga de Campeones)

Dilluns 18 de maig